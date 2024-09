Morreu na noite de sexta-feira (dia 6), em São Paulo, o empresário Ronald Carvalho, aos 72 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, onde lutava contra um câncer. Ronald Carvalho era o CEO do Grupo MBP.

Em nota, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, lamentou a notícia. “Tive a honra de estar com Ronald Carvalho em alguns momentos. Homem muito inteligente e que fazia questão de transmitir conhecimento. Sempre esteve à frente do seu tempo. E, por isso, conhecia os corredores mais fáceis para desenvolver os mix do Grupo MBP, herdado do seu pai, Manoel de Carvalho”.

Ainda segundo Mario Esteves, recentemente, teve a honra de receber Ronald em seu Gabinete Municipal para anunciar mais um investimento em Barra do Piraí. “Cidade que morou e amou até os últimos dias. Nossos sentimentos aos familiares e aos barrenses, muitos deles que estiveram por anos e décadas em convivência com o empresário”, lembrou o chefe do Executivo.

A liderança do Grupo MBP foi herança de seu pai, Manoel Coutinho de Carvalho, que, em 1944, criou a modesta Metalúrgica Barra do Piraí. Hoje, o mix de empresas do Grupo figura como uma das mais importantes do país, com filiais no Nordeste e Sul, além de escritórios comerciais pelo país.

O Grupo MBP publicou uma nota em suas redes sociais comunicando o falecimento de Ronald. “Hoje nos despedimos não apenas de um grande empresário, mas de um amigo leal e um ser humano excepcional. Aqueles que tiveram o privilégio de conviver com Ronald sabem que ele deixou um legado que vai muito além do empresarial, ele tocou profundamente a vida e o coração de todos nós”.

O corpo do empresário será velado neste domingo (dia 8), a partir de 8h, na Capela Bom Jesus, no Centro de Barra do Piraí. O sepultamento está marcado para as 11h.

Foto: Reprodução