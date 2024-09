Policiais militares apreenderam, nesta sexta-feira (dia 6), uma grande quantidade de drogas durante patrulhamento no bairro Caixa D’Água, em Barra do Piraí. A ação ocorreu na Travessa Georgina Francisca de Paula. Um suspeito, conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, fugiu.

Por volta das 12h10, a guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava em patrulhamento na área quando avistou o indivíduo com antecedentes no tráfico de drogas e vinculado à facção Comando Vermelho. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito escapou, arremessando pacotes de substâncias para uma área de mata próxima.

Após buscas pelo material descartado, os policiais encontraram e apreenderam 57 invólucros contendo erva seca identificada como maconha, além de 36 invólucros com pó branco, que se presume ser cocaína, ambos marcados com inscrições relacionadas à facção criminosa.

Os materiais apreendidos foram apresentados na 88ª DP (Barra do Piraí).

Foto: Divulgação