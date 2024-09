“Com Maria, peregrinos de esperança” foi o tema do I Congresso Mariano da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, que teve sua conclusão no domingo, 8 de setembro, na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda. Mais de 7 mil fiéis participaram do encerramento do evento, que marcou o estudo dos Dogmas Marianos e o Ano da Oração, convocado pelo Papa Francisco.

O Congresso aconteceu entre os dias 2 e 8 de setembro, com programações nos 12 municípios que compõem o território Diocesano. Visitas missionárias nas comunidades, departamentos das esferas pública e privada, orações, catequeses e atividades sociais compuseram a programação do evento.

Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano, comentou a realização do Congresso Mariano. “Louvamos e agradecemos a Deus pela realização do nosso primeiro congresso. Foram dias intensos de ações em nossas comunidades e, sem dúvidas, o evento ficará marcado em nossos corações. Coroamos a data, procurando mais uma vez reavivar a nossa fé e caminhada. Deus abençoe a todos que participaram deste evento”, declarou o Bispo.

“Neste significativo evento para nossa região, fazemos um balanço positivo do Congresso Mariano e das atividades realizadas em toda a Diocese. Foram dias missionários em que levamos a palavra de Deus aos que mais precisam, momentos catequéticos que renovaram nossa fé, e a participação da juventude e catequese nos louvores e orações na noite cultural. Agradecemos a todos os fiéis que abraçaram o congresso”, disse o coordenador do Congresso, Padre Lucas Krauss.

Altamir Nepomuceno, devoto de Nossa Senhora da Comunidade São José Operário, comentou a felicidade que ficou em ver toda a unidade da Diocese no evento. “Para nós é uma graça de Deus. Este ano, que faz parte do Ano da Oração convocado pelo Papa Francisco, trouxe muita alegria e grandes graças com a participação dos fiéis”, concluiu o devoto.

Procissão Luminosa, Coroação e Renovação da Consagração da Diocese

Após a Santa Missa, os fiéis partiram em Procissão pelas ruas do bairro conforto até a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, onde aconteceu a Coroação de Nossa Senhora e a renovação da Consagração da Diocese.

Arrecadação de alimentos não perecíveis

Uma tonelada de alimentos não perecíveis foi arrecadada para os trabalhos sociais da Sociedade São Vicente de Paulo.

O I Congresso Mariano Diocesano

O Congresso marcou os 170 anos da promulgação do Dogma da Imaculada Conceição, pelo Papa Pio IX, na bula Ineffabilis Deus de 1854, no qual revela que a Mãe de Deus foi concebida sem mancha por um especial privilégio divino. Também na ocasião, foi refletido os 50 anos da Exortação Apostólica, Marialis Cultus, do Papa São Paulo VI, de 1974. No documento, o pontífice apresentou a correta ordem e desenvolvimento da devoção Mariana na Igreja Católica.