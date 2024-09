A detonação de rochas prevista para esta quarta-feira (dia 11), na Serra das Araras foi cancelada. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as atividades programadas para quinta-feira (dia 12) estão mantidas e ocorrerão dentro do novo horário estabelecido, das 14h às 16h.

A partir da semana do dia 16 de setembro, as detonações de rochas passarão a ser realizadas diariamente, de segunda a quinta-feira, sempre no intervalo das 14h às 16h. Essa mudança se deve ao aumento no número de frentes de detonação, que poderão chegar a quatro durante o pico do mês.

Assim, a partir de 16 de setembro, as detonações ocorrerão nos seguintes dias: 16 (segunda-feira), 17 (terça-feira), 18 (quarta-feira) e 19 (quinta-feira). A interdição da pista sentido São Paulo, na subida da Serra das Araras, continuará no km 226. Contudo, o tráfego na pista sentido Rio de Janeiro, na descida da serra, não sofrerá alterações.

A CCR RioSP, concessionária responsável pelo trecho, reforça a importância de seguir a sinalização implantada no local e respeitar o limite de velocidade. Painéis de mensagens, tanto fixos quanto móveis, estarão disponíveis para informar o tempo estimado para a liberação da pista.

Foto: Divulgação