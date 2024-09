A Polícia Federal e o GAECO/MPRJ deflagraram, na manhã desta terça-feira (dia 10), a Operação Queda Livre com o objetivo de reprimir uma organização criminosa especializada na prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Na ação, mais de 40 policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão, sendo três no município do Rio de Janeiro, um em Itaboraí e três em Lima Duarte (MG). Também foi determinado o sequestro de valores em nome dos investigados, de interpostas pessoas e de empresas de fachada, no montante de quase R$ 7,5 milhões.

A investigação teve início a partir da queda de um helicóptero que transportava 164 kg de cocaína em Paraguaçu Paulista/SP, em 20 de maio de 2021, e da apreensão de 50 kg de cocaína que eram transportados por vias terrestres na cidade de Duque de Caxias/RJ, em 29 de julho de 2021. Em ambos os casos, os responsáveis pelo transporte da droga foram presos em flagrante.

As diligências realizadas permitiram a identificação de um grupo criminoso voltado ao fornecimento de drogas para comunidades do Rio de Janeiro, sendo responsável por movimentar mais de R$ 9 milhões ao longo dos últimos anos. O líder da quadrilha em questão dirigia as ações de seus comparsas para a obtenção de veículos e “mulas” que seriam utilizados para o transporte da droga, além da realização das funções de “batedor” da carga ilícita e de “laranja” para a ocultação do patrimônio obtido ilegalmente.

Os fatos investigados abrangem os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais, cujas penas, somadas, podem superar os 30 anos de prisão.

Foto: Divulgação