Um caso de violência doméstica e cárcere privado foi registrado na noite de segunda-feira (dia 9) em Valença. O crime ocorreu na Travessa Riachuelo, no Centro, e resultou na detenção de um homem acusado de agredir e manter sua companheira e seus filhos em cativeiro. A vítima, de 20 anos, relatou que seu companheiro, de 32, chegou em casa embriagado e a trancou dentro da residência juntamente com os filhos do casal.

Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou a mulher ainda dentro da casa e conseguiu contatar a proprietária do imóvel para obter as chaves e acessar o local. Dentro da residência, encontraram o suspeito dormindo. A vítima relatou que havia sido agredida com tapas e cabeçadas e que havia sido ameaçada de morte. Além disso, ela informou que estava sendo mantida em cárcere privado.

A situação exigiu o uso de algemas para a detenção do homem, que se alterou ao acordar. O caso foi registrado na 91ª DP (Valença) como lesão corporal contra mulher, violência doméstica e cárcere privado, e posteriormente ratificada como vias de fato, ameaça e cárcere privado.

O acusado permanece detido, enquanto a vítima e seus filhos estão sendo acompanhados pelas autoridades competentes.