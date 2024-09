A Polícia Federal atuou na prisão de um foragido da Operação Token Free, deflagrada pela Polícia Federal em 8 de agosto de 2024. A prisão foi fruto de cooperação policial internacional, sendo efetuada pela Polícia Nacional da Espanha no momento em que o brasileiro tentava sair da Espanha pela fronteira com Andorra, principado localizado entre o norte do país e o sul da França.

O foragido teve seu nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol, após a deflagração da operação realizada pelo Grupo de Inteligência da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários (GISE/DELEFAZ), com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias, responsável por movimentar cerca de R$ 51 milhões em um período de dois anos.

A localização e captura do foragido foi realizada graças à atuação conjunta entre a Adidância da PF na Espanha e os policiais federais do Núcleo de Cooperação Policial Internacional (INTERPOL/PF/RJ) e do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI/PF/RJ), sediados na Superintendência da PF no Rio de Janeiro.

O preso – que era o principal responsável pelas falsificações que viabilizaram as fraudes do grupo criminoso – aguardará o processo de extradição para que possa ser responsabilizado judicialmente, em território brasileiro, pelos crimes cometidos.