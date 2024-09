Um incêndio registrado na tarde desta sexta-feira (dia 13) está atingindo a vegetação próxima à Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda. As chamas, que se espalharam rapidamente, chegaram a ameaçar carros estacionados em um rotativo, conforme mostram imagens capturadas por pessoas no Hospital da Unimed, localizado nas imediações.

O fogo começou em uma área de vegetação densa e se alastrou rapidamente. Mais cedo, agentes do Corpo de Bombeiros já estavam atendendo outra ocorrência no bairro Jardim Vila Rica, destacando a gravidade da situação na região.

Volta Redonda tem enfrentado um aumento alarmante no número de incêndios em vegetação. Entre 1º de janeiro e a última quinta-feira (dia 12), o 22º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), sediado no Aterrado, registrou 300 atendimentos a incêndios desse tipo na cidade. Em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 110 ocorrências, houve um aumento de 172,73%.

Incêndios recorrentes

Na última terça-feira (dia 10), um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata entre os bairros Jardim Amália e Jardim Provence. Apesar de o fogo ter se aproximado de residências, não houve registro de danos materiais ou feridos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais