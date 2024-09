Um jovem de 18 anos, suspeito de tráfico de drogas na cidade de Barra do Piraí, foi preso na madrugada desta sexta-feira (dia 13), em ação desencadeada pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. Segundo informações da polícia, a denúncia relatava atividade suspeita relacionada ao tráfico de drogas no bairro Areal.

Os policiais, após posicionamento estratégico na área e vigilância, identificaram o indivíduo em atitudes suspeitas. Ele foi abordado enquanto estava com uma bolsa contendo os seguintes materiais: 2 tiras de erva seca prensada (16g de maconha); 3 sacolés com pó (83,6g de cocaína); 7 sacolés de crack (1,4g de crack); além de R$ 15 em espécie.

O jovem foi levado à 88ª DP (Barra do Piraí) e a perícia confirmou a presença das drogas mencionadas, configurando a quantidade de 83,6 gramas de cocaína, 16 gramas de maconha e 1,4 gramas de crack.

O rapaz foi enquadrado no Art. 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas, e permanece preso à disposição da Justiça. Uma segunda pessoa envolvida conseguiu fugir do local e será investigada por seu papel no tráfico.

Foto: Divulgação