A Câmara Municipal de Barra Mansa publicou, nesta sexta-feira (dia 13), o edital do concurso público para cargos efetivos. Após seis anos sem novas seleções, a Casa Legislativa abre o processo seletivo para preenchimento de vagas em diversas funções.

A prova está prevista para o dia 24 de novembro, e as inscrições ocorrerão entre 23 de setembro e 24 de outubro, por meio do site da banca organizadora, Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo. As taxas de participação são de R$ 69 para cargos de ensino médio e técnico, e de R$ 93 para os de nível superior.

O certame oferece vagas de ampla concorrência, reserva para candidatos negros, além de cadastro de reserva para posições de níveis Médio e Superior, visando atender às necessidades do órgão. Entre as novidades deste concurso está a criação de três novos cargos: auxiliar de comunicação e mídias sociais (nível médio-técnico), analista administrativo (qualquer curso superior) e analista contábil-financeiro (graduação em Ciências Contábeis e registro profissional obrigatório). Cada função conta com uma vaga para ampla concorrência.

Para candidatos com ensino médio completo, há três vagas para auxiliar administrativo (duas de ampla concorrência e uma reservada a negros). Também serão formados cadastros de reserva para analista de recursos humanos, assessor de imprensa, contador, oficial de patrimônio, oficial legislativo, procurador e supervisor de tesouraria.

As provas terão 40 questões, abrangendo conteúdos específicos para cada cargo. Além disso, todos os candidatos deverão responder a perguntas sobre a Lei Orgânica de Barra Mansa e o Regimento Interno da Casa, disponíveis no site oficial (http://www.barramansa.rj.leg.br), na seção de legislação municipal.