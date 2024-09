Mais uma motocicleta com suspeita de clonagem foi apreendida nesta sexta-feira (13) pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). A apreensão aconteceu após o setor de Inteligência da GMVR promover um cerco tecnológico com o uso de câmeras de leitura de placas, as OCRs (Optical Character Recognition – Reconhecimento Óptico de Caracteres).

A suspeita de clonagem foi levantada após uma moto com a mesma placa ser flagrada circulando em Niterói, região Metropolitana do estado, em um curto espaço de tempo. A câmera de leitura de placas flagrou o momento que o veículo de Volta Redonda passou pela Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em direção a Barra do Piraí, na altura do bairro Jardim Amália. Cerca de 25 minutos depois, uma moto de mesma placa passou pela Avenida Visconde do Rio Branco – aproximadamente 154 quilômetros de distância de um ponto ao outro.

Como as duas cidades fazem uso do mesmo sistema de monitoramento, o Sentry, um alerta foi emitido e houve troca de informações entre os setores de Inteligência das Guardas Municipais de Volta Redonda e de Niterói. A GMVR traçou uma possível rota em que o condutor passaria e conseguiu fazer a abordagem, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços. A motocicleta ficou apreendida para a realização de uma perícia técnica mais detalhada pela Polícia Civil, afim de descobrir se o veículo é um clone ou original.

Tecnologia como aliada da segurança pública

Desde junho, essa é a terceira moto com suspeita de clonagem que é apreendida pela GMVR e a Ordem Pública de Volta Redonda. Coincidentemente, todos os casos tinham ligação com veículos de Niterói e houve troca de informações entre as forças de segurança das duas cidades.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, enfatizou a importância do investimento em tecnologia e que é utilizado por outras cidades.

“Mais uma vez conseguimos descobrir um possível veículo clonado graças aos profissionais dedicados da Guarda Municipal de Volta Redonda e do investimento em tecnologia e de software de ponta, que inclusive são utilizados por outros municípios. Dessa forma estamos conseguindo não só identificar as práticas delituosas que ocorrem dentro da cidade, como também comparar com outras cidades que possuem também esse mesmo sistema, como é o caso de Niterói. Agora as autoridades responsáveis tomarão as medidas cabíveis”, disse coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop