Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram, na noite da sexta-feira (dia 13), na Rodovia Presidente, em Itatiaia, uma caminhonete roubada em maio, no Rio de Janeiro.

Durante uma fiscalização de combate ao crime no km 324, a equipe CHARLIE da 7ª DEL PRF abordou um veículo com placas de Uberaba/MG. Após inspeção, constatou que se tratava de um “clone” de uma caminhonete original, com registro de roubo em 31/05/2024 no Rio.

O motorista, de 29 anos, informou que havia sido contratado por um conhecido por R$ 500 reais para sair de Campo Grande/MS e ir ao Rio de Janeiro buscar a caminhonete, não sabendo sobre o valor que foi combinado pela aquisição do veículo.

Ele acabou preso por adulteração de sinal identificador e receptação. A ocorrência foi registrada na 99ª DP (Itatiaia) para as providências de praxe e registro da recuperação do veículo roubado.

Foto: Divulgação