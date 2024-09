Desde o início de 2024, o estado do Rio de Janeiro enfrenta um aumento alarmante de queimadas, com 760 focos detectados até agora pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Este é o maior número de ocorrências registrado em um ano desde 2017, quando foram reportados 959 focos. A situação é ainda mais crítica com a chegada dos meses de setembro e outubro, conhecidos por sua alta incidência de incêndios florestais.

Volta Redonda tem se destacado entre as cidades mais afetadas, refletindo um cenário preocupante na região. Juntamente com a Cidade do Aço, os municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Duque de Caxias também enfrentam um grande número de ocorrências.

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro já havia alertado para o aumento das queimadas desde o início do ano. Até agora, foram registradas 6.178 ocorrências a mais do que no mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de cerca de 85%.

A situação em Volta Redonda é especialmente alarmante. Entre 1º de janeiro e quinta-feira (12), o 22º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), sediado no bairro Aterrado, registrou 300 atendimentos a incêndios em vegetação na cidade. No mesmo período do ano passado, foram apenas 110 ocorrências, evidenciando um aumento de 172,73%.

Na terça-feira (dia 10), um grande incêndio atingiu uma área de mata em Volta Redonda, se espalhando entre os bairros Jardim Amália e Jardim Provence. Embora o fogo tenha se aproximado de residências, não houve registros de danos ou feridos.

Imagens enviadas à Folha do Aço ilustraram a intensidade do incêndio e a extensa área de mata consumida. No mesmo dia, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre o risco de queimadas devido à onda de calor e baixa umidade, que aumentam o risco de propagação do fogo e potenciais danos ao meio ambiente e à saúde pública.

O aumento das queimadas no Brasil tem causado uma queda na qualidade do ar, gerando preocupações sobre a saúde das populações. Imagens de cidades como Brasília, São Paulo e Belo Horizonte cobertas por fumaça têm circulado nas redes sociais, destacando a gravidade da situação.

O Ministério da Saúde recomenda aumentar a ingestão de água para manter as vias respiratórias úmidas, permanecer em ambientes fechados e bem vedados, e garantir conforto térmico adequado para reduzir a exposição às partículas resultantes das queimadas.

Situação Crítica: Incêndio de grandes proporções atinge a Serra da Beleza em Valença

Na quinta-feira (dia 12), um incêndio de grandes proporções devastou o Monumento Natural Estadual da Serra da Beleza, em Valença. O fogo, que começou no dia anterior, consumiu rapidamente a vegetação da área. Até o fechamento desta edição, não havia registros de feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam pela serra que conecta os distritos de Santa Isabel do Rio Preto e Conservatória. Equipes de combate ao incêndio, compostas por militares de Valença e agentes dos quartéis de Piraí e Nova Iguaçu, foram mobilizadas. Uma aeronave também foi enviada para lançar água sobre o fogo e tentar conter a devastação.

A causa do incêndio ainda não foi identificada. O Monumento Natural Estadual da Serra da Beleza abrange mais de cinco mil hectares e se estende por Barra Mansa e Barra do Piraí.