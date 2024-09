Agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram, no domingo (dia 15), uma operação de fiscalização no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. O objetivo principal da ação foi reprimir veículos irregulares e barulhentos, com foco especial em motocicletas que têm causado incômodo aos moradores da região.

Durante a operação, os policiais fiscalizaram 70 veículos, dos quais 38 foram autuados por estarem em desacordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Dez veículos, sendo um carro e nove motos, foram apreendidos na ação.

A iniciativa faz parte de um esforço contínuo para melhorar a segurança e o bem-estar da comunidade, reduzindo a poluição sonora e reforçando o compromisso das autoridades com a ordem pública.

Foto: Divulgação