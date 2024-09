Um idoso de 83 anos sofreu ferimentos graves ao ser atropelado por um ônibus dentro da Rodoviária Municipal Francisco Torres, em Volta Redonda. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (dia 16) e mobilizou equipes de resgate.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do ônibus relatou que, ao chegar no terminal, ouviu um barulho vindo da lateral do veículo. Ao descer para verificar, encontrou a vítima caída no chão. O idoso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital São João Batista em estado grave. Segundo a unidade médica, ele está internado com traumatismo craniano.

A perícia esteve no local para investigar as circunstâncias do atropelamento e o motorista foi levado à delegacia para prestar depoimento e registrar a ocorrência. O veículo envolvido pertence à Viação Cidade do Aço, que, até o momento, não se pronunciou sobre o caso.

Foto: Divulgação/PM