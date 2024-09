A Polícia Militar de Vassouras prendeu, na segunda-feira (dia 16), um homem, de 29 anos, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, dando cumprimento também a um mandado de prisão em aberto. A ocorrência foi registrada na Rua Francisco Gilson, no bairro Barão de Vassouras, após uma abordagem iniciada por uma denúncia anônima.

Segundo informações da Polícia Militar, o Grupo de Ações Táticas (GAT) recebeu uma denúncia de que o homem estava circulando em um VW Polo, portando uma arma de fogo. Ao localizar o veículo, os agentes realizaram a abordagem e encontraram uma pistola 9mm com numeração suprimida no porta-luvas. O acusado confessou ser o proprietário da arma. Durante a revista, também foram apreendidos um carregador com capacidade para 18 munições e 17 munições intactas.

Além da posse da arma, o acusado possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de dano qualificado (art. 163 do Código Penal), expedido pela Comarca de Vassouras. O mandado se refere a um fato ocorrido em 2021.

Na 95ª DP, o homem permaneceu preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tanto a arma quanto o veículo foram apreendidos.

Cabe destacar que o acusado possui um histórico criminal que inclui acusações de ameaça, lesão corporal e associação para o tráfico. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.