Um homem de 61 anos foi preso nesta terça-feira (dia 17) sob suspeita de ter provocado o incêndio que destruiu mais de 2 mil hectares do Monumento Estadual da Serra da Beleza, em Valença. A captura ocorreu durante uma operação conjunta envolvendo a Polícia Militar, a 2ª Unidade de Polícia Ambiental, a delegacia da Polícia Civil de Valença, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

O suspeito foi localizado em uma fazenda no distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Ele prestou depoimento na 91ª DP (Valença) e aguarda transferência para o sistema prisional. A moto usada no crime foi apreendida.

O incêndio, que teve início na noite de quarta-feira (dia 11) e durou até o domingo (dia 15), destruiu uma área equivalente a cerca de 2.300 campos de futebol. As chamas só foram controladas após cinco dias de intensos esforços de combate por parte do Corpo de Bombeiros e voluntários.

Entre os prejuízos causados pelo incêndio está a destruição quase completa de uma casa histórica, projetada pelo renomado arquiteto Lúcio Costa. O imóvel foi praticamente reduzido a um único cômodo. O Corpo de Bombeiros confirmou que o fogo atingiu uma área total de 6 mil hectares, com impacto devastador na flora nativa da região.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança, que flagrou o momento em que o homem, de moto, ateou fogo na vegetação do monumento natural. Além deste caso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro segue investigando outros incêndios criminosos que têm assolado áreas de preservação em todo o estado, com o objetivo de identificar e punir os responsáveis.