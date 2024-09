Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) deflagraram nesta terça-feira (dia 17) a operação “Laço Financeiro”, cumprindo mandados de busca e apreensão contra agiotas e prendendo em flagrante o dono de uma boate localizada no bairro Aterrado. Ele foi detido com arma de fogo, dezenas de garrafas de Whisky com selos falsificados e cigarros eletrônicos.

A operação teve início pela manhã, quando os agentes, sob a coordenação do delegado titular e do delegado assistente, realizaram buscas em endereços residenciais e comerciais dos envolvidos, acusados de oferecer empréstimos sem formalidade, com juros abusivos, direcionados a pessoas em dificuldades financeiras.

O proprietário da boate foi preso em flagrante, sendo também apontado como um dos agiotas e acusado de comercializar bebidas alcoólicas adulteradas e cigarros eletrônicos. Na boate, localizada no bairro Aterrado, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas de marcas renomadas com indícios de falsificação, todas apreendidas e confirmadas como falsificadas após perícia técnica.

Na residência do suspeito, foram apreendidos armas de fogo, dinheiro e um celular.

As investigações revelaram que o grupo de agiotas operava há anos na cidade, explorando principalmente trabalhadores autônomos e pequenos empresários sem acesso a crédito formal. Os empréstimos, que variavam entre R$ 1 mil e R$ 50 mil, rapidamente dobravam ou até triplicavam devido aos juros extorsivos, deixando as vítimas endividadas e sujeitas a ameaças constantes.

Segundo a Polícia Civil, a operação representa um passo importante no combate à agiotagem em Volta Redonda, uma prática que impacta não apenas as finanças das vítimas, mas também o clima de segurança na cidade.

O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça para o prosseguimento das investigações.

Foto: Divulgação