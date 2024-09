Policiais militares desmantelaram, nesta quarta-feira (dia 18), uma operação de tráfico de drogas em Barra do Piraí. A intervenção foi desencadeada após uma denúncia anônima que alertou sobre a atividade ilícita na Rua Francisco Ferreira D’Ávila, na Grota do Neném.

Durante a abordagem, a equipe policial apreendeu 14 tubos contendo um pó branco, rotulado com uma inscrição que indicava sua origem e um celular.

O material apreendido foi encaminhado à 88º DP, onde o laudo pericial confirmou que se tratava de 25,2 gramas de cocaína. O suspeito principal, de 23 anos, foi ouvido e liberado. O aparelho foi devolvido.

A ação destacou a presença do tráfico de drogas na área, que ocorria próximo a várias crianças, evidenciando a gravidade da situação. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar as ações contra o tráfico na região.

Foto: Divulgação