A Polícia Rodoviária Federal realizou, na quarta-feira (dia 18), uma operação que resultou na apreensão de dois veículos de carga transportando chapas de granito com peso acima do permitido, em flagrantes que ocorreram em diferentes trechos da Rodovia Presidente Dutra.

A primeira abordagem aconteceu por volta das 19h, no km 322, em Itatiaia, onde a equipe da PRF identificou um caminhão com grande quantidade de rochas. O veículo foi escoltado até a balança da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em Queluz/SP, onde foi constatado que o peso bruto total excedia em 10 toneladas o limite permitido, chegando a 40,4 toneladas. O peso excedente estava comprometendo tanto o asfalto quanto a segurança da rodovia.

Cerca de uma hora mais tarde, no km 304, outro caminhão com a mesma carga foi flagrado e encaminhado para verificação na balança de Resende. O veículo registrou um peso de 29,3 toneladas, com um excesso de 9,9 toneladas em relação ao limite técnico estabelecido pelo fabricante. Além disso, o veículo excedia em 2 toneladas sua capacidade máxima de tração, ou seja, o peso máximo que o veículo pode transportar sem sofrer danos mecânicos e estruturais. Foi constatado ainda que o motorista não possuía a qualificação necessária para o transporte de cargas especiais, exigida pela legislação.

Ambos os caminhões partiram do Espírito Santo, importante polo de produção de rochas ornamentais, com destino ao Sul do Brasil e à região de Campinas/SP. Somados, os dois veículos transportavam quase 20 toneladas além do peso permitido.

A PRF ressaltou que o transporte rodoviário é essencial para a economia do estado e do país, mas alertou para os riscos de excesso de peso nas rodovias. Esse tipo de irregularidade não só acelera a deterioração do pavimento, mas também aumenta o risco de acidentes graves, principalmente para veículos de menor porte que compartilham a via.

As duas ocorrências foram encaminhadas às autoridades competentes para as medidas judiciais cabíveis. O órgão reforça a necessidade de que transportadoras e motoristas respeitem os limites legais de peso e garantam a segurança nas rodovias.

Foto: Divulgação/PRF