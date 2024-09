Uma operação de patrulhamento realizada pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (dia 19) resultou na apreensão de uma vasta quantidade de entorpecentes no bairro Caixa D’Água, em Barra do Piraí. Durante o patrulhamento na Rua Mendes, os agentes encontraram centenas de pinos e invólucros contendo drogas como cocaína, crack e maconha, além de diversos materiais utilizados para o tráfico.

Ao todo, foram apreendidos: 396 pinos de pó branco com a inscrição “BP CV Pó de 10 Gestão Inteligente”; 250 tubos de pó branco com a inscrição “Pó de 15 CV BP”; 60 pinos de pó branco com a inscrição “Pó de 25 CV BP”; 69 invólucros de maconha com a inscrição “BP CV Maconha 10”; 47 tiras de maconha com a inscrição “BP CV Maconha 25”; 560 pedras de crack com a inscrição “BP CV Crack 10”; e 77 pedras de crack com a inscrição “BP CV Crack 25”.

Embora nenhum suspeito tenha sido encontrado no local, a quantidade expressiva de material apreendido é um duro golpe nas atividades do tráfico de drogas na região. Todo o material foi encaminhado para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde será periciado pelo Instituto de Criminalística.

Foto: Divulgação