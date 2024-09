Um homem foragido da Justiça foi preso na quarta-feira (dia 18) no bairro Ariró, zona rural de Angra dos Reis. Na ocasião, ele portava uma pistola e munições de alto poder de perfuração, capazes de atravessar coletes balísticos. A prisão foi realizada após uma operação da Polícia Civil.

De acordo com as autoridades, o indivíduo estava sendo procurado por envolvimento em homicídio, tentativa de homicídio e associação para o tráfico de drogas. Ele é acusado de ser o autor de um assassinato ocorrido no ano passado, no qual a vítima foi executada dentro de um carro na entrada do bairro Belém, sendo o principal suspeito de realizar a execução.

Após investigações que duraram meses, a polícia conseguiu reunir evidências suficientes para solicitar à Justiça um mandado de prisão preventiva, que resultou na captura do criminoso.

Durante a operação, além da pistola, foram apreendidas 76 munições, incluindo projéteis do tipo Glaser, conhecidos por sua capacidade de atravessar coletes à prova de balas, comumente utilizados por forças de segurança. Também foram encontrados três carregadores no local.

O homem foi levado à delegacia de Angra dos Reis, onde permanece à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação