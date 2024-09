A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na quinta-feira (dia 19), um veículo T-Cross com registro de roubo, no KM 270 da Via Dutra, em Barra Mansa. A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) localizou o automóvel após receber informações de que o veículo, roubado em Duque de Caxias, estaria circulando na rodovia.

Durante a abordagem em um posto de combustível, foi constatado que o chassi não correspondia à placa visível. O motorista, um homem de 33 anos, afirmou ter sido contratado para levar o veículo até Bragança Paulista por R$ 500. O suspeito e o veículo foram encaminhados à 90ª DP (Barra Mansa), onde o roubo foi confirmado e os procedimentos legais foram adotados.