A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na quinta-feira (dia 19), um VW/Gol com registro de furto durante uma abordagem no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O veículo foi parado por volta das 14h50, após a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) notar o comportamento desatento do condutor, um jovem de 21 anos.

Ao verificar os sinais identificadores do carro, os policiais constataram adulterações que correspondiam a um veículo furtado em janeiro deste ano. O motorista alegou ter comprado o automóvel para uso como motorista de aplicativo e que deu em troca um veículo, mais R$ 17 mil e algumas parcelas de R$ 1 mil mensais. O veículo e o condutor foram encaminhados à 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso foi registrado, ficando o rapaz a disposição da autoridade policial.