Aberta na última quarta-feira (dia 18), no Parque da Cidade, a Flumisul 2024 movimenta Barra Mansa até este sábado, dia 21, com uma programação repleta de atividades que visam incentivar os negócios e promover o networking e a geração de empregos no município. A feira é promovida pela Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap-BM), tendo a Prefeitura como uma das apoiadoras. No final da tarde de sexta-feira (20), um dos destaques do evento foi a palestra da diretora industrial da ArcelorMittal, Tatiana Nolasco, com o tema ‘Caminhos para o Futuro: transformação, liderança e inovação’.

Durante a abertura da Flumisul, o prefeito Rodrigo Drable, acompanhado de um diretor da ArcelorMittal no Sul Fluminense, havia feito o anúncio de 200 oportunidades de emprego para a fábrica de Barra Mansa, o que foi enfatizado durante a apresentação de Tatiana. A profissional também falou de sua trajetória de sucesso, que inclui ser a primeira mulher a assumir uma unidade industrial da ArcelorMittal no Brasil e na América Latina, destacando-se em um segmento tradicionalmente masculino.

Segundo Tatiana, as vagas em Barra Mansa serão destinadas para os níveis técnico, operacional e superior. O processo de cadastro de currículos foi iniciado na quinta-feira (19) e segue até abril de 2025, por meio do site https://trabalheconosco.vagas.com.br/arcelormittal.

– Nós, como ArcelorMittal, ficamos muito orgulhosos de poder anunciar essas 200 vagas e fazer isso em um evento tão importante para nossa região que é a Flumisul. Há um ano e meio nós tínhamos anunciado a expansão da unidade de Barra Mansa. Atualmente estamos construindo um novo laminador, um dos mais modernos do mundo, e também estamos modernizando toda a parte de aciaria, então, essas 200 pessoas vão fazer parte disso. Temos vagas inclusivas, sendo algumas exclusivas para mulheres. Convido todos os interessados a entrarem no site da Arcelor e cadastrarem seu currículo – comunicou a diretora.

Bruno Paciello, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa (também apoiadora da Flumisul), expressou sua satisfação em receber Tatiana Nolasco novamente no município. “Ela no ano passado defendeu que Barra Mansa passasse por essa transformação e veio agora nesta edição falar sobre os 200 empregos diretos dentro da ArcelorMittal. Isso vem para abrilhantar nossa feira. Ficamos muito felizes com tudo isso porque reflete o desenvolvimento econômico que tivemos nos últimos oito anos no governo do prefeito Rodrigo Drable. A Flumisul hoje atinge seu ápice com relação à autoridade dentro do auditório”, disse Paciello.

Com aproximadamente 150 estandes de empresas e negócios de diversos segmentos, a Flumisul tem entrada gratuita e conta com amplo estacionamento, praça de alimentação e atrações musicais.

Foto: Chico de Assis