Uma mulher ficou ferida em um acidente ocorrido na noite de sábado (dia 21), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Um automóvel colidiu contra a mureta central da rodovia, na altura do quilômetro 337, em Engenheiro Passos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e a equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF compareceu ao local para atender a ocorrência.

De acordo com a PRF, o condutor de um VW/Gol perdeu o controle do veículo, o que resultou na colisão com a mureta de concreto que divide as pistas da rodovia. No acidente, a passageira do veículo, esposa do motorista, sofreu ferimentos e foi socorrida pela equipe de resgate da concessionária CCR RioSP. Ela foi encaminhada ao hospital de Cruzeiro, em São Paulo.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Foto: Divulgação/PRF