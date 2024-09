A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), realizou um balanço das ações de prevenção e combate a queimadas no município ao longo deste ano. Até o momento foram realizadas aproximadamente 90 denúncias e emitidos mais de 200 mil reais em multas, além de uma prisão em flagrante por queima de pneus.

O trabalho da Guarda Ambiental é majoritariamente realizado de maneira preventiva, a partir do patrulhamento das áreas mais afetadas por queimadas como a região Sul do município, que abrange os bairros São Pedro, Jardim América, Vila Independência, Roselândia e adjacências.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, a situação ambiental do país faz com que as fiscalizações e as denúncias sejam fundamentais para o controle das queimadas. “Nosso trabalho está sendo dobrado neste atual cenário que estamos passando, onde a todo momento surge um foco de incêndio. Pedimos a população que denuncie qualquer tipo de irregularidade para que juntos possamos reverter esse cenário”, comentou Rodrigo.

É importante ressaltar a proibição da queima de qualquer tipo de resíduo, pois isso pode ocasionar grandes incêndios, principalmente com a baixa umidade do ar. A população pode contribuir com as ações denunciando focos de incêndios e queimadas através do telefone: (24) 2106-3406.

Foto: Divulgação