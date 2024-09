Um incêndio em uma área de mata no bairro Recanto do Sol, na região leste de Barra Mansa, quase causou danos a residências e veículos na tarde desta segunda-feira (dia 23). De acordo com um morador, o fogo foi provocado intencionalmente, e populares conseguiram registrar o início do incêndio, mostrando claramente o ponto de origem das chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio a tempo, evitando maiores estragos.

“Colocaram fogo aqui no Recanto do Sol e tirei fotos do início, indicando claramente onde começou o fogo”, relatou um morador da região, destacando a proximidade das chamas com casas e carros, conforme imagem acima.

Este incidente ocorre em meio à Operação Curupira, da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), que já identificou 34 autores de incêndios criminosos no estado do Rio de Janeiro. Até o momento, cinco pessoas foram presas e nove já foram indiciadas.

O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, ressaltou que, além dos danos à fauna e à flora, esses crimes colocam em risco a vida e o patrimônio de moradores das áreas afetadas.

