A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu, nesta terça-feira (dia 24), uma mulher transsexual, de 23 anos, Mulher trans apontada como responsável pela guarda e distribuição de drogas no bairro Candelária. Após o recebimento de denúncia anônima e trabalho de inteligência, os agentes, coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto, se deslocaram até o condomínio “Minha Casa, Minha Vida”, para apurar tráfico de drogas, onde a suspeita guardava entorpecentes e arma em seu apartamento.

Chegando ao local, os policiais localizaram a mulher que, em primeiro momento, forneceu seu endereço de forma errada propositalmente. Porém, no decorrer da diligência, os policiais descobriram o endereço correto dela que, ao ser questionada, confessou que fazia a guarda de drogas e arma e franqueou a entrada em sua casa, onde foram localizados certa quantidade de pedras de crack, tabletes de maconha , dinheiro proveniente das vendas das drogas e uma arma com munição.

A presa agora será recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que intensificará o combate ao tráfico de drogas na localidade do bairro Candelária, com operações focadas na identificação e prisão de traficantes, bem como na apreensão de substâncias ilícitas. Ações de inteligência também serão intensificadas para desmantelar redes de distribuição de drogas, contando com o apoio da comunidade para denúncias anônimas. Essas medidas visam não apenas reduzir o tráfico, mas também trazer maior segurança e tranquilidade a população local.

Foto: Divulgação