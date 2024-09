Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) participaram, nesta terça-feira (dia 24), do seminário “Rede de Garantia de Direitos das Crianças e dos Adolescentes”, realizado na unidade SEST/SENAT de Barra Mansa. O evento contou com a presença de diversos órgãos das esferas federal, estadual, municipal e da sociedade civil. Além da PRF, estiveram presentes representantes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público, Prefeitura de Barra Mansa, Guarda Municipal de Barra Mansa, outras unidades do SEST/SENAT, além de empresas de transporte e demais membros da sociedade civil. Durante o seminário, foi apresentado o Projeto Proteção.

O Projeto Proteção é uma iniciativa do SEST/SENAT, em parceria com a Childhood Brasil, por meio do Programa Na Mão Certa, que visa mobilizar e conscientizar trabalhadores do transporte e toda a sociedade sobre a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual.

No evento, o policial Florenzano, integrante da Base Descentralizada de Direitos Humanos (BDDH) da 7ª Delegacia da PRF, apresentou o Projeto Mapear, desenvolvido pela PRF desde 2003. O Mapear identifica pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais e elabora relatórios bienais sobre essas ocorrências. O projeto utiliza dados de locais considerados vulneráveis, que podem ser utilizados para esse tipo de crime, e, a partir disso, realiza ações educativas, preventivas, de inteligência e repressão, além de promover o resgate de crianças e adolescentes em situação de risco.

O objetivo do seminário foi fortalecer a rede de proteção, unindo forças no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.