Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na manhã desta quarta-feira (dia 25), uma mulher de 36 anos apontada como responsável pela contabilidade do tráfico de drogas atuante no estado de Minas Gerais. O mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais da Comarca de Barbacena foi cumprido em ação coordenada pelos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Neto. A mulher foi localizada no bairro Vila Brasília e não reagiu a prisão.

Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais, a mulher é suspeita de integrar uma organização criminosa que realizava tráfico ilícito de drogas na cidade de Barbacena/MG, sendo ela responsável pela contabilidade financeira do grupo criminoso.

Diante disso, a autoridade policial responsável pelas investigações representou à Justiça pela decretação da prisão preventiva da investigada e outros envolvidos, o que foi deferido e expedido pelo juizado no dia 13/09/2024.

A presa será recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação