A Polícia Militar apreendeu arma, munições e drogas após troca de tiros com criminosos na madrugada desta quarta-feira (dia 25), no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Os criminosos conseguiram fugir, deixando pra trás uma pistola calibre 380 com numeração raspada, 17 munições para a arma, 17 munições e dois carregadores para fuzil 556, rádio de comunicação, 563 pinos de cocaína, 37 pedras de crack e 283 tiras de maconha.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP.

Foto: Polícia Militar