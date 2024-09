A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (dia 26) a Operação Zelo IV, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada para o cometimento de fraudes em benefícios previdenciários.

Na ação de hoje, os policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão, no bairro de Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e no município de Niterói. As ordens judiciais foram expedidas pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Durante as diligências, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, mídias de armazenamento e documentos diversos no interesse da investigação.

As apurações constataram a fraude por meio do desbloqueio de contas vinculadas a benefícios fraudados, em sua maioria, benefícios previdenciários de amparo ao idoso (BPC/LOAS), o que resultou num prejuízo superior a R$ 1 milhão aos cofres da União.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (DELEPREV) da PF no Rio de Janeiro, e contou com informações reportadas pela instituição bancária envolvida.

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato previdenciário e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a quase 15 anos de prisão.

O nome da operação é em alusão ao cuidado e proteção com a “res publica”, especificamente valores da União vinculados ao pagamento de benefícios previdenciários.