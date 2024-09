O candidato à prefeitura de Volta Redonda pelo PSB, Arimathéa, apresentou na manhã desta quinta-feira, dia 26, suas propostas para o esporte e lazer da cidade. Segundo o candidato, promover o acesso da população a atividades esportivas é fundamental em Volta Redonda, já que a cidade possuí uma grande estrutura física de equipamentos esportivos, como ginásios poliesportivos, quadras e a Arena Esportiva. Ele quer garantir que a população possa ocupar esses espaços.

Arimathéa propõe uma reformulação e a reestruturação administrativa e organizacional da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Para isso, conta com a experiência da candidata a vice-prefeito, Maria Adélia Mezzabarba, que já foi diretora e secretária da SMEL, além de responsável pela criação de diversos projetos de sucesso.

“Vamos avaliar as políticas públicas anteriores da SMEL, destacando sucessos e fracassos, a fim de direcionar o trabalho para uma melhora imediata das ações propostas”, comentou.

O candidato quer fomentar o esporte de base através da integração com as secretarias de Educação e Assistência Social. Além de fortalecer e ampliar os Jogos Estudantis, garantindo que possa ser incorporado ao calendário escolar na cidade.

“Também vamos criar um Calendário Esportivo unificado junto das diversas instituições que desenvolvem ações de esporte, lazer e fomento ao exercício físico. E criar políticas de fomento ao esporte através de parcerias com os clubes da cidade, analisando a viabilidade de criação de uma liga com os mesmos”, destacou.

Criado por Maria Adélia quando esteve como diretora da SMEL, no governo do ex-prefeito Marino Clinger, a Olímpiadas da Pessoa com Deficiência será ampliado. “Queremos fomentar as atividades esportivas para pessoas com deficiência, fortalecendo a Olimpede e criando um núcleo de desenvolvimento do esporte paraolímpico e de inclusão”, completou Arimathéa.