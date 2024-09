Na manhã desta quinta-feira (dia 26), a Polícia Civil prendeu um homem – de idade não divulgada – por receptação qualificada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa. A prisão ocorreu na Rua Sales Valadão, no bairro Jardim Guanabara.

O suspeito foi encontrado em posse de um celular roubado em um assalto ocorrido no Centro da cidade, onde três criminosos renderam duas idosas e um homem em sua residência, e posteriormente fugiram com pertences e veículos da vítima. As investigações indicam que o celular foi repassado ao alvo por outro homem, também detido pela polícia. Ambos estariam envolvidos em um esquema de compra e venda de celulares roubados.

De acordo com a Polícia Civil, o homem preso nesta quinta possui uma loja de conserto de celulares no mesmo município. O outro homem, além de exercer atividade de mototaxista, compra, vende e conserta telefones na sua residência.