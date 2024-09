Depois de mais de duas décadas de espera, o Volta Redonda assegurou seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. A confirmação veio neste domingo (dia 29), com a vitória do Remo sobre o São Bernardo por 1 a 0, resultado que também garantiu o acesso do time paraense. No sábado (dia 28), o Voltaço já havia feito sua parte, vencendo o Botafogo-PB por 2 a 1 no Estádio Raulino de Oliveira.

Com os resultados do fim de semana, Volta Redonda e Remo somaram 9 pontos no grupo B e agora vão disputar uma vaga na final da Série C na última rodada. O Voltaço enfrentará o São Bernardo fora de casa, no Estádio Primeiro de Maio, enquanto o Remo visitará o Botafogo-PB no Almeidão, em João Pessoa. As partidas ocorrerão simultaneamente no próximo sábado, às 17h30.

O outro finalista da Série C 2024 sairá do grupo C, onde Ferroviária, Athletic, Londrina e Ypiranga disputam a classificação.