Um levantamento recente do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP) aponta que a Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, mais conhecida como Beira-Rio, lidera o ranking de acidentes de trânsito em Volta Redonda no ano de 2024. De janeiro a setembro, foram registrados 14 acidentes. A via, famosa pelo seu grande fluxo de veículos e mão-dupla, é a mais perigosa da cidade.

Apesar de uma redução no número de vítimas de acidentes de trânsito em relação ao ano anterior, a situação ainda preocupa. Em junho de 2024, foram contabilizadas 24 vítimas em acidentes na cidade, uma diminuição comparada às 31 do mesmo período em 2023. No acumulado do ano, o total de vítimas chegou a 105, frente às 123 registradas em todo o ano passado.

Perfil das vítimas

Dos envolvidos em acidentes em 2024, 61 eram homens e 42 mulheres, enquanto o sexo de duas vítimas não foi informado. A faixa etária mais atingida foi a de 30 a 59 anos, com 50 registros, seguida pelo grupo de 18 a 29 anos, com 25 vítimas. O levantamento ainda inclui 7 crianças e adolescentes, entre 0 e 17 anos, e 3 pessoas com mais de 80 anos.

Horários críticos

Os acidentes ocorrem majoritariamente durante o período da manhã, entre 6h e 12h, com 40 registros. Entre 12h e 18h, foram relatados 32 acidentes, enquanto 27 ocorreram no início da noite, entre 18h e 0h. Durante a madrugada, apenas 6 ocorrências foram registradas.

Outras áreas de risco

Além da Avenida Beira-Rio, outras vias de Volta Redonda também aparecem com alta incidência de acidentes. A Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, registra 7 casos, ficando em segundo lugar, seguida pela Via Sérgio Braga, na Ponte Alta, com 4 ocorrências. Já as Avenidas Sete de Setembro, no Aterrado, e Sávio Gama, no Retiro, contabilizaram 3 registros cada.

Os números reforçam a necessidade de intensificar medidas de segurança no trânsito, especialmente em vias movimentadas como a Beira-Rio, onde o fluxo intenso e a imprudência são fatores decisivos para o aumento dos acidentes.