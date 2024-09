Uma mulher de 32 anos, que diz ser estudante de Medicina no Paraguai, foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde deste domingo (dia 29) durante uma operação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A ação ocorreu no km 293, em Floriano, quando os agentes abordaram uma Toyota Hilux com placas de Santa Teresa (ES) que circulava em baixa velocidade e reduziu ainda mais ao se aproximar da blitz, despertando a suspeita dos policiais.

Ao ser abordada, a mulher, que estava sozinha no veículo, apresentou um documento de identidade e admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Questionada sobre a origem do veículo e o motivo da viagem, ela afirmou ser estudante de Medicina no Paraguai e que havia ido ao Espírito Santo a pedido de um conhecido para buscar a caminhonete e entregá-la no Paraguai. Pelo serviço, ela receberia R$ 7 mil. Segundo seu relato, o veículo estava estacionado em uma rua de Vila Velha (ES), onde ela o pegou conforme instruções.

Durante uma inspeção minuciosa, os agentes da PRF descobriram que a placa da caminhonete havia sido adulterada. O veículo original, abordado pela PRF e com placas de Viana (ES), havia sido registrado como furtado no município de Cariacica (ES) no dia 27 deste mês.

Diante das evidências, a mulher foi presa em flagrante por furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso foi formalizado e a caminhonete, avaliada em R$ 252.306,00 segundo a tabela FIPE, foi recuperada.

O Auto de Prisão em Flagrante (APF) foi lavrado com base nos artigos 180 (receptação) e 311 (adulteração de sinal identificador) do Código Penal. A mulher permanece presa, à disposição da Justiça.

