A Polícia Federal prendeu em flagrante, no sábado (dia 28), uma angolana que transportava 1kg de cocaína, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A estrangeira, de 48 anos, pretendia embarcar usando documento de uma cidadã brasileira em um voo que faria escala em Lisboa, Portugal, com destino final Paris, capital da França.

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) identificaram a droga oculta nas alças dos puxadores das malas despachadas pela passageira e efetuaram a prisão.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a presa foi encaminhada ao sistema prisional do estado. Além do crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 25 anos de prisão, ela responderá pelo crime de falsa identidade que prevê pena de até dois anos de reclusão.

Foto: Divulgação