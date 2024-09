Uma jovem de 20 anos foi detida na noite de domingo (dia 29), em Paraíba do Sul, acusada de abandono de incapaz. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos alarmados com o choro de duas crianças, um menino de 3 anos e uma bebê de 1 ano, que estavam trancados sozinhos em uma casa na Rua Oreone, no bairro Palhas.

Quando os policiais chegaram ao local, começaram a procurar alguém que pudesse cuidar das crianças, momento em que a mãe apareceu. Ela afirmou aos agentes que havia deixado os filhos sob a responsabilidade de uma prima.

A jovem foi levada para a delegacia, onde a prisão foi confirmada. O Conselho Tutelar assumiu a guarda das crianças até que o caso seja analisado pela justiça.