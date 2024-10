Um adolescente de 15 anos, morador do bairro São Luiz, em Barra do Piraí, deu entrada no Hospital Maria de Nazaré, conhecido como “Pérola do Vale”, após ser picado por uma cobra na noite de segunda-feira (dia 30). A Secretaria Municipal de Saúde da cidade informou que o jovem foi rapidamente atendido e recebeu o soro antiofídico, recolhido no polo de Volta Redonda, referenciado pela Secretaria de Estado de Saúde.

O adolescente foi levado ao hospital pela mãe e os primeiros atendimentos foram realizados enquanto a direção da unidade contatava o antigo CAIS Aterrado, em Volta Redonda, para solicitar o soro. Menos de duas horas depois, o soro já estava sendo aplicado no paciente, que agora se recupera bem.

É importante destacar que Barra do Piraí não possui estoque de soro antiofídico, sendo atendida pelos polos de Volta Redonda, Valença e Resende, que cobrem 12 municípios da região do Médio Paraíba, conforme protocolo estabelecido pelo Governo do Estado. O procedimento para casos de picada por animais peçonhentos inclui a estabilização do paciente na unidade de saúde mais próxima e a solicitação do soro antiofídico à cidade referenciada.