Um acidente envolvendo uma carreta carregada com madeira serrada provocou cerca de 8km de congestionamento na pista de descida da Serra das Araras na tarde desta terça-feira (dia 1). O veículo tombou na altura do km 226 no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista foi totalmente interditada.

Equipes de resgate estão no local para tentar liberar a pista o mais rápido possível, enquanto motoristas enfrentam longas filas e atrasos. Ainda não há previsão para a normalização do tráfego.

Foto: Divulgação/PRF