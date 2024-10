A segurança pública do Estado do Rio de Janeiro receberá um importante reforço. Na segunda-feira (dia 30), o governador Cláudio Castro anunciou a autorização para que o número de vagas para o concurso de soldado da Polícia Militar (PM), em andamento, seja dobrado, passando de 2 mil para 4 mil postos até 2026. Já na Polícia Civil, serão abertas mais 1.588 novas vagas para o cargo de inspetor de polícia.

A decisão foi tomada levando em conta a vacância existente no setor, seja pela ida de agentes para a inatividade (aposentadoria dos policiais civis e reserva remunerada para militares), morte ou desistência. A medida não fere as normas do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), já que as convocações são para preenchimento de cargos vagos.

– Determinei que tivéssemos cronogramas para que também pudéssemos ter o impacto financeiro. Então, além do aumento das convocações, há esse trabalho de planejamento do estado. Nossos esforços na área de segurança pública englobam não só investimentos em novas tecnologias, renovação de frotas, melhorias de salários e condições de trabalho e equipamentos de ponta, mas também na contratação de mais policiais militares e civis para dar mais proteção aos cidadãos fluminenses – destaca o governador Cláudio Castro.

No concurso da PM, cerca de 11 mil candidatos já foram aprovados nas duas primeiras etapas, que abrangem provas objetivas e discursivas. Ao todo, a seleção envolve nove estágios, contando com exames físicos, psicológico, médico e pesquisa social.

Os 4 mil melhores classificados serão encaminhados ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), onde participarão do curso de formação com duração de um ano. A previsão é que a primeira turma, composta por mil candidatos, finalize todo o processo exigido em março de 2025 e inicie suas atividades após a conclusão do curso.

– O anúncio reforça o que o governador sempre diz, que a segurança pública é uma prioridade deste Governo. As convocações representam um avanço no sentido de minimizar o impacto no déficit do efetivo. A Polícia Civil, por exemplo, ficou 10 anos sem concurso, o que causou uma defasagem muito grande. Então essa autorização do governador para convocar mais policiais é o maior ganho de efetivo dos últimos anos – disse o secretário de Segurança, Victor dos Santos.

Novos inspetores de polícia começam em 2025



Os candidatos excedentes para o cargo de inspetores da Polícia Civil, serão divididos em duas turmas: a primeira, com 800 alunos, iniciará a formação na Academia Estadual de Polícia Civil Sylvio Terra (Acadepol) em fevereiro de 2025 e concluirá o processo em agosto do mesmo ano.

A segunda turma, com 788 alunos, será chamada em setembro de 2025 e finalizará o curso em março de 2026. As vagas disponíveis são especificamente para o cargo de inspetor, não havendo vacância para outros cargos, como investigador policial, por exemplo.

Os concursos para a Polícia Civil são de 2021, quando inicialmente foram oferecidas 400 vagas. No entanto, o governador Cláudio Castro ampliou esse número para 1.741. As primeiras turmas, com 832 policiais formados em dezembro, foram nomeadas de forma imediata. São delegados, inspetores e outros profissionais essenciais para a segurança pública.

No momento, há 840 candidatos em formação nos cursos destinados aos cargos da Polícia Civil, com previsão de formatura ainda neste ano. Assim como no concurso da PM, a banca organizadora dos certames da Polícia Civil é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).