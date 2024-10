O Governo do Estado divulgou, nesta sexta-feira (dia 4), o plano especial de segurança para as eleições municipais do próximo domingo (dia 6). Uma Força-Tarefa vai reunir 25.567 profissionais de segurança, incluindo policiais civis e militares, bombeiros e agentes do programa Segurança Presente.

– Preparamos um grande esquema de segurança para garantir a tranquilidade durante as eleições no estado. Nossas forças de segurança estarão nas ruas, em vias expressas, nos modais de transporte e nos locais de votação garantindo a segurança de quem exerce o seu direito ao voto – afirmou o governador Cláudio Castro.

A Polícia Militar atuará com 22.667 policiais em ação e 505 viaturas, serão utilizadas três aeronaves e drones para monitoramento aéreo. A Operação Verão estará garantida durante o final de semana das eleições. A Lei Seca, que proíbe a venda de bebidas alcóolicas no dia da votação, não será decretada, como acontece desde 1996.



Trabalho integrado

As polícias do Rio participaram de reuniões estratégicas com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, para garantir a tranquilidade dos moradores durante as votações e a segurança das urnas.

– O Governo do Estado está disponibilizando todos os recursos necessários para que as eleições transcorram em clima de paz em todo o Estado do Rio. O esquema de segurança foi montado de forma integrada, inclusive com a Polícia Federal e as Forças Armadas – disse o secretário estadual de Segurança Pública, Victor dos Santos.

Escolta das urnas e monitoramento

A segurança das urnas será garantida por escoltas de policiais militares que as conduzirão para os 4.947 locais de votação. Os agentes farão a segurança das seções eleitorais no sábado (5/10) e no domingo (6/10), acompanhando a instalação das urnas.

O monitoramento da movimentação de eleitores ocorrerá em tempo real, tanto na capital quanto no interior, com suporte de quase 13 mil câmeras corporais acopladas aos uniformes dos policiais.

A Central de Operações, localizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), vai coordenar as ações, recebendo imagens e dados de 263 mil dispositivos do programa 190 Integrado. Já no aplicativo 190 RJ será incluído o tópico “crimes eleitorais” na lista de tipos de ocorrências hospedadas no aplicativo.

Polícia Civil e reforço das Delegacias Especializadas

A Polícia Civil também estará presente com um contingente de 1.800 policiais, distribuídos em 183 delegacias, e órgãos de perícia. As Delegacias de Homicídios e as 14 Delegacias de Atendimento à Mulher estarão operando com equipes reforçadas. Todas as Delegacias de Polícia do Estado estarão com equipe completa, incluindo as três Delegacias de Homicídios (Capital, Baixada e Niterói/São Gonçalo/Itaboraí).

Comboios com 15 policiais civis das delegacias especializadas atuarão de forma proativa na Baixada Fluminense e na Zona Oeste, durante todo o pleito eleitoral, coibindo delitos e atuando junto à Subsecretaria de Inteligência.



Já a Subsecretaria de Inteligência está atuando de forma preventiva, com monitoramento de redes sociais, e outros métodos, para obter informações que previnam intercorrências.

Segurança Presente

O programa Segurança Presente, disponibilizará 413 policiais que estariam de folga, para a Polícia Militar. Os agentes ficarão em pontos estratégicos, focados no entorno dos locais de votação. As 42 bases do programa atuarão intensamente para garantir a segurança em áreas de maior circulação.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros também fará parte da operação, com 1.100 bombeiros de prontidão. Além disso, 90 viaturas e duas embarcações estarão disponíveis para apoio às atividades dos cartórios eleitorais e da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro nos dias de pleito. Os veículos atuarão sob demanda, em locais, datas e horários definidos pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral-RJ, sob ordens dos fiscais. Cerca de 10 mil militares farão a coordenação da operação.