A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, promove um trabalho contínuo de incentivo à prática da leitura com a Biblioteca Municipal Professora Adelaide da Cunha Franco, localizada no Centro. O local conta com aproximadamente 21 mil títulos, incluindo livros clássicos e obras para pesquisa, gibis e mangás, além de trabalhos escritos por autores barra-mansenses e os que falam sobre a história do município. Outro destaque é o acervo em Braile, que possibilita a leitura das pessoas com deficiência visual (parcial ou total).

A gerente da Biblioteca Municipal, Graziela Lorena, destacou o valor social que o espaço tem. “A Biblioteca de Barra Mansa tem o intuito de incentivar a leitura de qualquer gênero literário em qualquer idade. Além de promover o hábito da leitura, ainda levamos em conta questões como sustentabilidade e consumismo exagerado, promovendo entre as pessoas o interesse pela troca e compartilhamento de livros”, contou Graziela.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, ressaltou que a Biblioteca faz parte da história de Barra Mansa e está concentrada em um lugar simbólico. “Com mais de 150 anos de fundação, a Biblioteca está instalada em uma área central do município, com fácil acesso e que traz diversas obras para que o morador possa transitar e permanecer no espaço. Temos uma gama variada de livros à disposição do leitor e ficamos muito contentes ao vermos como o local é bastante visitado. Parabenizo os funcionários que estão diariamente no local realizando um excelente trabalho”, disse.

A Biblioteca Municipal pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 15h. Ela funciona no térreo do Palácio Barão de Guapy, na Rua Custódio Ferreira Leite, nº 01, Centro. As pessoas que possuírem livros em bom estado (exceto enciclopédias e livros didáticos) podem doá-los à Biblioteca.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3029-9366.

Fotos: Divulgação