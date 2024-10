Concorrendo à reeleição, o prefeito Antonio Francisco Neto e o vice Sebastião Faria já votaram. A dupla esteve no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal, onde foram recepcionados por eleitores e correligionários.

Neto demonstrou confiança em um bom resultado nas urnas na eleição deste domingo, dia 6. “Fizemos um bom governo e uma campanha limpa. Agora é aguardar as urnas, colher o que plantamos. A recepção ao longo do mandato e do período eleitoral foi excelente. Isso nos dá confiança de que o amor por Volta Redonda vai prevalecer”, disse.

Faria também mostrou otimismo com as eleições municipais. “A população sabe que tivemos de reconstruir muita coisa, mas que ainda precisamos fazer mais. Vamos fazer”, destacou o vice-prefeito.

Foto: Cris Oliveira