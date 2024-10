O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, votou na manhã deste domingo (dia 6). O chefe do Executivo depositou seu voto nesta manhã, no Itapoã Clube, no Centro. Ele estava acompanhado do candidato a prefeito, Dione do Mario Esteves.

Dione votou no Ciep 287, no bairro Matadouro. E a candidata a vice, Márcia Mariotini, também depositou o seu voto no Colégio José Costa, no bairro Oficina Velha.

“Foram 45 dias mostrando propostas pela cidade. Agora é o momento mais importante do eleitor: o voto. A Democracia brasileira é uma festa; a da cidadania. População do Brasil merece ter representantes à sua altura. E que todos possam pensar nisso, candidatos e eleitores”, disse Mario.