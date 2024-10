Na manhã deste domingo (dia 6), o candidato à Prefeitura de Volta Redonda, Samuca Silva (PSDB), compareceu ao Colégio Estadual Presidente Roosevelt, no Conforto, para votar. Acompanhado de seu vice, Rodnei Oliveira, Samuca chegou ao local confiante em levar a disputa eleitoral para o segundo turno.

Durante toda a campanha, Samuca defendeu um plano robusto para a geração de empregos, com foco em atrair novos investimentos para a cidade e revitalizar o setor econômico local.

Outro ponto central de sua proposta foi a saúde, com o compromisso de reimplantar pediatras em todas as unidades de saúde do município, garantindo um atendimento mais eficaz e acessível para as famílias de Volta Redonda, assim como reabrir o Cais Conforto.

Após a votação, Samuca Silva retornou para sua casa, onde acompanhará a apuração dos votos.

O vice Rodnei Oliveira votou também pela manhã no Colégio Anglo, Aterrado.

Ambos reforçaram a confiança na escolha da população e destacaram que, independentemente do resultado, continuarão comprometido com o bem-estar da cidade e de seus cidadãos.

Foto: Divulgação