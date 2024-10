Neste domingo (dia 6), por volta de 9h30 da manhã, o candidato à prefeitura de Resende, Tande, foi até a Universidade Estácio de Sá, no bairro Jardim Brasília, para votar. Ele foi acompanhado da esposa, Bruna Bruno, mostrou otimismo e aproveitou para agradecer por todo carinho que recebeu nas ruas durante a campanha eleitoral.

“Muito animado com o dia de hoje, é o encerramento de um processo que começou alguns meses atrás. Graças a Deus conseguimos chegar aqui com uma campanha limpa, de propostas, debatendo os projetos para nossa cidade. Estou muito feliz, muito agradecido pelo carinho da população nas ruas, e muito animado com o dia de hoje, ponto alto da nossa democracia, que a gente tem que valorizar muito”, disse o candidato Tande.