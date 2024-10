O candidato a prefeito Thiago Valério (PDT) votou neste domingo (dia 6), às 9h12min, acompanhado da família, a esposa Janaína e os filhos Théo e Gael, no Colégio Padre Anchieta, no bairro Vista Alegre. Bem-humorado, cumprimentou os eleitores presentes e brincou com os mesários.

“Chegou o grande dia. Estou muito animado com tudo que fizemos. Nossa campanha foi do bem, sem mentiras ou ataques. Permanecemos firmes e na disputa. Sou muito grato a todas as pessoas que apoiam o nosso trabalho e seguiram juntas com a gente por uma Barra Mansa melhor e mais cuidada. Meu muito obrigado!”, declarou Thiago Valério, candidato a prefeito de Barra Mansa.

O domingo de eleição começou antes da abertura das seções de votação para Thiago Valério. É que antes de ir votar, o candidato a prefeito de Barra Mansa participou da missa das 7h30min na igreja da Matriz de São Sebastião, no Centro da cidade. “Antes de tudo eu preciso agradecer a Deus por me sustentar e abençoar a nossa campanha. Por isso não tinha como ser diferente no meu início de dia. Precisava ir com minha família à igreja. Tivemos nosso momento de oração e isso nos deixou mais tranquilos e confiantes”, contou Thiago Valério.